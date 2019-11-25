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Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

6 saat önce

Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüSinop'ta 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, yürüyüş düzenlendi.

Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

Sinop'ta 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, yürüyüş düzenlendi.

Kentte, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir araya gelen kadınlar, Sakarya Caddesi'nde buluşup, ellerinde taşıdıkları 'Kadına şiddete son' yazılı pankartla, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalıkta yer alan Memnune Türe (67), şiddete uğramış bir kadını simgeleyen makyaj yaptırarak uygulanan şiddete dikkat çekti. Türe, Hiçbir kadın Şule Çet gibi, diğer ölen kadınlar gibi, daha öldürülecek olan kadınlar gibi olmayı hak etmiyor. Biz size kadın olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları sunuyoruz. Ama sizler bir anlık öfkeniz için, hırsınız için bizi yerden yere vuruyorsunuz. Sonra bizim yüzümüze nasıl bakmayı düşünüyorsunuz. Biz size gayet rahat bakabiliyoruz. İllaki bu duruma mı gelmemiz gerekiyor. Birimiz mezara, birimiz cezaevine, yapmayın gençler; dünya bu değil dedi.

Yürüyüşteki grup adına konuşan Serpil Ünlütürk de tepki gösterdiği kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Etkinlik, açıklamaların ardından sona erdi.

Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

Sakarya, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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