Son Dakika Haberleri: Sinop Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Sinop Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Sinop Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından sahte bahis kuponları paylaştıkları, tanıştıkları kişilere bahis siteleri olduğunu ve bu sitelerdeki şikeli maçların kendileri tarafından bilindiğini söyledikleri tespit edildi.

Zanlıların bu yöntemle 200'e yakın kişiyi dolandırdıklarını belirleyen ekipler, Sinop, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Serdar T, Mertcan Ö, Ali K, Sercan Y, Cahit A, Hamza Y. ve Berkay Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme, şüphelilere ait hesapların bloke edilmesine ve hesaplardaki 600 bin liraya da el konulmasına hükmetti.

Bu arada soruşturma kapsamında aranan üç kişiden birinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]