Emniyet ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada para, banka kartları, cep telefonları ile 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yalova, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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