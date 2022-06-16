Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

16.06.2022 13:45
Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde farklı illerde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "avukat, hakem heyeti müdürü, merkez bankası şube müdürü" olarak tanıtan ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sinop, Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Ekiplerce zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 740 lira, 3 bin 500 dolar, 2 bin 500 dinar, 450 avro ile 34 cep telefonu, 24 banka kartı, 3 bilgisayar, 1 milyon liralık havale dekontu ve 48 bin kişiye ait kişisel veri tablosu ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek Tayland'da 20 yaşın altındakilerin esrar kullanmasına izin verilmeyecek Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Dümen' operasyonu (5) Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Dümen' operasyonu (5)
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement