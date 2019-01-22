Son Dakika Haberleri: Sinop Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu

Sinop Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu

1 saat önce

Sinop merkezli üç ilde gerçekleştirilen eş zamanlı oto hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli üç ilde gerçekleştirilen eş zamanlı oto hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalıntı araçları parçalayarak piyasaya süren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araç kiralama firmalarından gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, iki aylık fiziki ve teknik takibin ardından Sinop, Samsun ve İstanbul'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı, iki zanlı ise adreslerinde bulunamadı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda da parçalanmış 17 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin firmalardan kiraladıkları araçları "çalındı" diyerek iade etmedikleri ve bu araçları daha sonra parçalayarak sattıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Araç, Sinop, 3. Sayfa
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