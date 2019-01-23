Son Dakika Haberleri: Sinop Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu

Sinop Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu

1 saat önce

Sinop merkezli üç ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Sinop Merkezli Oto Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Sinop merkezli üç ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorguları sonrasında salıverildi.

Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden İsmet A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalıntı araçları parçalayarak piyasaya süren kişilerin yakalanması için Sinop, Samsun ve İstanbul illerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, parçalanmış 17 araç ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Başsavcı, Sinop, 3. Sayfa
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