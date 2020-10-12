Sinop Meydan Projesi onaya sunulacak - Son Dakika

Sinop Meydan Projesi onaya sunulacak

12.10.2020 16:15
Sinop Meydan Projesi onaya sunulacak, System.String[]

Sinop'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağı Sinop Meydan Projesi Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayına sunulacak.

Sinop'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağı Sinop Meydan Projesi Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayına sunulacak.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresine (TOKİ) hazırlatılan projenin son halinin Ankara'da görüşüldüğünü söyledi.

Avan projesi daha önce kabul edilen projenin uygulama projesinin de kurula sunulacak hale geldiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Sinop Meydan Projesi bu kentin geleceği için çok önemli. Uzun süredir üzerinde çalışılan projenin sonuna doğru geliyoruz. Ankara'da proje üzerinde son görüşmeler tapıldı. Ufak tefek ekleme ve çıkarmalar yapılacak. Yakın zamanda da kesin kabul için kurula sunulacak." dedi.

Karaömeroğlu, kurulun vereceği onay sonrası projenin start alacağına işaret ederek, "Projenin tanıtımını bizzat Sayın Bakanımız yapacak. Bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. İnşallah Sinop çok güzel bir meydana kavuşacak." diye konuştu.

Muammer Erol, Ankara, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop Meydan Projesi onaya sunulacak - Son Dakika

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