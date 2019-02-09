Sinop Milletvekili Maviş'ten, Yangın Çıkan Barınaklarda İnceleme
1 saat önce
Milletvekili Maviş'ten, yangın çıkan barınaklarda incelemeAK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde çıkan yangında 15 barınağın yanarak küle döndüğü balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.
Milletvekili
Maviş'ten, yangın çıkan barınaklarda inceleme
AK Parti Sinop
Milletvekili Nazım Maviş
, Gerze
ilçesinde çıkan yangında 15 barınağın yanarak küle döndüğü balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu. Taleplerini dinlediği balıkçılara geçmiş olsun temennilerini ileten Maviş, Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız dedi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun
ve Gerze Kaymakamı Murat Güven, Gerze ilçesinde 5 Ocak'ta meydana gelen yangında hasar oluşan balıkçı barınaklarına gelerek incelemelerde bulundu, balıkçıların taleplerini dinledi. İncelemelerde, hasar tespiti çalışmalarıyla, zarar gören balıkçılara gerekli maddi desteğin sağlanacağı hatırlatıldı. Burada açıklamada bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, zararın giderilmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını söyledi. Maviş, Burada maalesef 15 tane balıkçı barakası tamamıyla yandı. Sadece barakalar değil içinde balıkçılarımızın av aletlerinin tamamı da tahrip oldu. Şu anda valiliğimiz bir hasar tespit komisyonu kurdu. Hasar tespit komisyonu çalışmalarını yapıyor. 15 tane barakamız bütünüyle hasarlı bir şekilde zarar gördü. Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız dedi.
'TAHMİNİ HASAR 1 MİLYON CİVARINDA'
Hasar tespitinin sürdüğünü belirten ve tahmini hasarın 1 milyon civarında olduğunu kaydeden milletvekili Maviş, Tahmini hasar 1 milyon civarında. Bu rakam bağlayıcı bir rakam olmasın. Balıkçı arkadaşlarımızla görüştük. Özellikle bazı ağların birbirinden farklı maliyetleri var. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımız farklı maliyetleri de dikkate alarak hesaba katarak analiz yapacaklar. Bizim söylediğimiz ortalama kalabilir. O güne kadar inşallah hasar tespit komisyonu maliyet hesaplarını yapmış ve netleştirmiş olacak. Ondan sonrada süreci zaten kendi seyrinde bizim de takibimiz ve hızlandırmamızda işleyecektir diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:08 Kaynak: DHA
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