Son Dakika Haberleri: Sinop milletvekilinden Başkan Tokat'a ziyaret
Son Dakika Politika Haber

Sinop milletvekilinden Başkan Tokat'a ziyaret

18 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Barış Karadeniz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Sinop milletvekilinden Başkan Tokat'a ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Barış Karadeniz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Karadeniz'e Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, Parti yöneticisi Tüze Çetinkaya ve Belediye Meclis üyesi Murat Yazar eşlik etti.


Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katılmak üzere Muğla'ya gelen Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yemek sonrası Milas'a gelerek Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti ve TBMM ve Parti çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tokat' Milletvekili Karadeniz'e Milas Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları aktardı. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karadeniz, Milas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 37
CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 17:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop milletvekilinden Başkan Tokat'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]