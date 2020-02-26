Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sinop Müftüsü Çelik'ten Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Sinop Müftüsü Ali Hayri Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, küresel ölçekte ve yerelde meydana gelen felaketler ve insanlığın yaşadığı bunalımlara dikkati çekti.


Kalplerin daraldığı, gönüllerin sıkıştığı, ruh ve bedenlerde büyük travmaların yaşandığı bu süreçte üç aylar mevsimine girildiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:


"Regaip, rağbet edilen, istenilen, arzu edilen demektir. Biz de bu gece rağbetimizin, tercihimizin Allah'ın dininden yana olduğunu göstereceğiz. Bu gece manevi iklimi ile yüreklerimizde regaibin coşkusunu yaşayacağız. Bu mübarek günler, ezelden ebede akıp giden zaman içinde fani bir ömür süren insanoğluna imtihan yolculuğunda sınavı kaybetme tehlikesine karşı ona en büyük yardım ve desteğin verildiği günlerdir. İnsana varoluş nedenini hatırlatıp, yaradılış gayesine dönmesiyle insanlığını kuşanacağını bildiren günlerdir. Sinoplu hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Regaib Kandili, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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