Sinop Müftüsü Düzgüney görevine başladı - Son Dakika

Sinop Müftülüğü görevine atanan Mustafa Düzgüney, görevine başladı.

Düzgüney, gazetecilere, Sinop'a yeni dostlar edinmeye ve en iyi hizmeti yapabilmek için geldiğini söyledi.

Anadolu'nun birçok yerinde görev yaptığını ve güzel dostluklar edindiğini vurgulayan Düzgüney, şöyle konuştu:

"İnsanlarla iletişimi seviyorum. Buraya da yeni dostlar edinmeye geldim. Din hizmeti alanında etkili ve verimli hizmet etmek, din görevlisi arkadaşlarımın heyecanına heyecan katmak istiyorum. Allah için çalışmaya, gayret edeceğiz. İnşallah görev sürem sonunda güzel dostluklarla buradan ayrılacağım."