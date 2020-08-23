Sinop Müftüsü Hayri Çelik cami cemaatiyle vedalaştı - Son Dakika

Mardin'e tayini çıkan Sinop İl Müftüsü Hayri Çelik, namaz sonrasında cami cemaatiyle vedalaşarak kentten ayrıldı.

Kentte yaklaşık 4 yıl görev yapan Çelik, Alaaddin Camisi'nde kıldığı namaz sonrasında cami cemaatiyle vedalaştı.

Çelik, her yolcunun bir süresi olduğunu ifade ederek, "Bizi de devletimiz, Mardin İl Müftüsü olarak yeni görev yerimizi uygun görmüş. Artık sizlere veda etme zamanı geldi. Sizlere 'Allah'a ısmarladık' diyor, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ben de sizlere hakkımı helal ediyorum." dedi.

Cami çıkışı sonrasında uğurlanan Çelik, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sinop İl Müftülüğüne Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney atanmıştı.