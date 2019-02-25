Sinop Nükleer Santralinin Yer Lisansı Bu Yıl Alınacak
1 saat önce
Sinop’ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye’nin ikinci nükleer santralinde bu yıl atağa geçilecek. 4 bin 480 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak 20 milyar dolarlık santral projesinin yer lisansı bu yıl alınacak. İlk reaktörünün 2025 yılı içinde devreye alınması hedeflenen nükleer santral ile ilgili ÇED raporu da bu yıl içinde tamamlanacak. […]The post Sinop Nükleer Santralinin yer lisansı bu yıl alınacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Sinop
'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye
'nin ikinci nükleer santralinde bu yıl atağa geçilecek.
4 bin 480 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak 20 milyar dolarlık santral projesinin yer lisansı bu yıl alınacak.
İlk reaktörünün 2025 yılı içinde devreye alınması hedeflenen nükleer santral ile ilgili ÇED raporu da bu yıl içinde tamamlanacak.
Bakanlık ayrıca nükleer enerjiye ilişkin mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmalarını tamamlayarak, gerekli plan ve programları oluşturacak.
Bu çerçevede nükleer güvenlik ve emniyeti temin edecek bağımsız nükleer düzenleyici bir kurum oluşturulmasını içeren kapsamlı "Nükleer Enerji ve Radyasyon Kanunu Tasarısı Taslağı" ve "Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" bakanlık ve diğer paydaşların görüşleri ile nihai hale getirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:50
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