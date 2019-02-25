Son Dakika Haberleri: Sinop Nükleer Santralinin Yer Lisansı Bu Yıl Alınacak

Sinop Nükleer Santralinin Yer Lisansı Bu Yıl Alınacak

1 saat önce

Sinop’ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye’nin ikinci nükleer santralinde bu yıl atağa geçilecek. 4 bin 480 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak 20 milyar dolarlık santral projesinin yer lisansı bu yıl alınacak. İlk reaktörünün 2025 yılı içinde devreye alınması hedeflenen nükleer santral ile ilgili ÇED raporu da bu yıl içinde tamamlanacak. […]The post Sinop Nükleer Santralinin yer lisansı bu yıl alınacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sinop Nükleer Santralinin Yer Lisansı Bu Yıl Alınacak, System.String[]
Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santralinde bu yıl atağa geçilecek.

4 bin 480 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak 20 milyar dolarlık santral projesinin yer lisansı bu yıl alınacak.

İlk reaktörünün 2025 yılı içinde devreye alınması hedeflenen nükleer santral ile ilgili ÇED raporu da bu yıl içinde tamamlanacak.

Bakanlık ayrıca nükleer enerjiye ilişkin mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmalarını tamamlayarak, gerekli plan ve programları oluşturacak.

Bu çerçevede nükleer güvenlik ve emniyeti temin edecek bağımsız nükleer düzenleyici bir kurum oluşturulmasını içeren kapsamlı "Nükleer Enerji ve Radyasyon Kanunu Tasarısı Taslağı" ve "Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" bakanlık ve diğer paydaşların görüşleri ile nihai hale getirilecek.

The post Sinop Nükleer Santralinin yer lisansı bu yıl alınacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:50 

Türkiye, Japon, Sinop, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:31:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop Nükleer Santralinin Yer Lisansı Bu Yıl Alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]