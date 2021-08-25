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Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar - Son Dakika

Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar

25.08.2021 14:43

Sinop'ta ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarını toplayan vatandaşlar kendilerine ek gelir kapısı oluşturdu. Köylülerin topladığı mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 40 TL'ye varan fiyatlarla satın alınıyor. Mantar toplamaktan günlük 600 TL kazanan insanlar var.

Sinop'un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu. Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarı, vatandaşlarca toplanıyor.

TOPTANCILAR KÖY GİRİŞİNE PAZAR KURDU

Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken, gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor. Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 TL'ye varan fiyatlarla satın alıyor.

"BUGÜN MANTARDAN 590 TL ALDIM"

Mantar avcıları toptancıların mantarı düşük fiyatta aldıklarını söylerken toptancı firmalar ise fiyatların uygun olduğunu savunuyor. Köyde hayvancılıkla uğraşan ve mantardan kendine ek gelir sağladığını söyleyen Sami Çolak, "Mantar sezonu açılalı 3 gün oldu. Mantar topluyoruz mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Bugün birinci sınıf mantarı 30 TL'ye alıyorlar. Bugün mantardan 590 TL aldım. Ormanlarda mantarlar biraz azaldı, yarın bu parayı alamam. Sinop'un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var" dedi.

"ÇİFTÇİYE 140 BİN TL PARA BIRAKTIK"

Toptancı İsmail Odacı ise "Sabah erken saatlerde köylere geliyoruz. Burada köylülerin toplayıp getirdikleri mantarları satın alıyoruz. Sonra Kastamonu'daki fabrikamıza getirip işleyip sonra yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bunlar fabrikamızda tek tek işlenip paketleniyor. Sonra soğuk hava deposunda saklanıyor, talep olduğu zaman yurt dışına sevk ediliyor. Bugün Sinop'tan 5 tona yakın mantar aldık. Sinop çiftçisine 140 bin TL civarında para bıraktık. Bu mantarların bir hafta daha çıkacağını düşünüyoruz. Asıl mantarın 15 Eylül'den sonra çıkacağını düşünüyoruz. Bugün mantarın kilosunu 30 TL'den aldık. Mantarın durumuna ve kalitesine göre fiyat değişiyor" diye konuştu.

Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Sinop ormanlarından fışkıran mantarlar köylünün gelir kaynağı oldu! Günlük 600 lira kazanan var
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar

Türk Lirası, Mantar, Sinop, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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