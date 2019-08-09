Son Dakika Haberleri: Sinop Polis Gücü Derneği'nden bayram kutlaması
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Sinop Polis Gücü Derneği'nden bayram kutlaması

1 saat önce

Sinop Polis Gücü Derneği Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sinop Polis Gücü Derneği'nden bayram kutlaması, System.String[]
Sinop Polis Gücü Derneği Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.
Başta emniyet mensupları olmak üzere tüm vatandaşlarının bayramının kutlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Emniyet teşkilatımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anarız. Milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için görev başında olan polislerimizin aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı mutlu huzurlu bir bayram geçirmesini diler, vatandaşlarımızdan görev başında bulunan polislerimize yardımcı olmalarını temenni ederiz."
Kurban Bayramı, Polis, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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