Sinop protokolü şehitlikte - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve il protokolü, Ramazan Bayramı öncesi Sinop Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Vali Karaömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokol üyeleri ile birlikte şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği ziyarette, ilk olarak İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından şehitler için dua edildi. Şehitlik ziyaretinde ayrıca Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edildi.

Ardından Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de görüşen Vali karaömeroğlu, başsağlığı temennisinde bulunarak ailelerin bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Protokol üyeleri ayrıca 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın mezarını da ziyaret ederek, Akbaş için dua etti, mezarına karanfil bıraktı.

"Salgında yüz binde 460'lardan yüz binde 150'lere kadar düştük"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, "Geleneksel olarak her yıl dini bayramlarda resmi bayramlarda şehitliklerimizi ziyaret ediyoruz. Yine bugün de öyle anlardan biri. Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Yine salgınla ilgili olarak yüz binde 460'lardan yüz binde 150'lere kadar düştük. Büyük bir kazanım elde etmiş durumdayız. İnşallah Sinoplu hemşerilerimiz daha dikkatli daha tedbirli olarak bu kazanımlarımızı heba etmeyecektir diye inanıyoruz" dedi.

Şehitlik ziyaretine, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakcı, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney ve kurum müdürleri de katıldı. - SİNOP