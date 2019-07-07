Son Dakika Haberleri: SİNOP Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı
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SİNOP Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı

1 saat önce

Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardıSİNOP'da sahilde kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Umut Barkan Demirkan (20 ) yaralandı.

Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı
SİNOP'da sahilde kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Umut Barkan Demirkan (20 ) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan genç, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sinop'un Adaburnu mevkiinde meydana geldi. Sahildeki kayalıklara tırmanmak isteyen Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybederek dört metre yükseklikten düştü. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdaki vatandaşlar, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bir ekip, botla geldiği kayalıklardan aldığı genci, Karakum İskelesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Umut Barkan Demirkan, olayla ilgili Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm dedi.
SİNOP Sahilde kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:44 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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