Sinop sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

Sinop sahilinde ceset bulundu

14.10.2020 12:00

Sinop sahilinde ceset bulundu Sinop Orman Kampı sahilinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Sinop sahilinde ceset bulundu

SİNOP - Sinop Orman Kampı sahilinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Orman Kampı iskelesinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından öldüğü belirlendi. Şahsın üzerinden çıkan kimlikten, 43 yaşındaki Mehmet Barbaros Gökulu olduğu anlaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Ankara'dan Sinop'a geldiği ve Orman Kampında konakladığı öğrenilen şahsın görgü tanıklarının ifadesine göre sabah saatlerinde odasında görüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu
Sinop sahilinde ceset bulundu

Erkek, Ceset, Sabah, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

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