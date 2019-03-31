Sinop Sandık Başında
24 dakika önce
Sinop'ta vatandaşlar, yerel seçimler için sandık başına gitti.
Sinop
'ta vatandaşlar, yerel seçimler için sandık başına gitti.
Sinoplular saat 08.00'den itibaren oy kullanacakları okullara geldiler. Sıraya giren giren vatandaşlar, oy pusulalarını alarak tercihlerini yaptılar ve sandıklara attılar. Salon ve sandık görevlileri vatandaşlara yardımcı oldu. Sinop'ta oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Sinop'ta 166 bin 810 seçmen 795 sandıkta oy kullanacak. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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