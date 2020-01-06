Sinop şehir şehir gezen çift, sokakta tezgah açıp kalaycılık yapıyor - Son Dakika

Şehir şehir gezen çift, sokakta tezgah açıp kalaycılık yapıyor

Yalova'dan yola çıkan Nurten (36) ve Cengiz Dirikurt (37) çifti, unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini, şehir şehir dolaşıp, yaşatmaya çalışıyor. Sinop'a gelen Dirikurt çifti, sokak aralarında kurdukları tezgahta, ateş yakıp, ev ve iş yerlerindeki bakır tencere ile tabakları kalaylıyor.

Bakır kapları, harlı ateşte kumlama yapıp pudralayarak temizleyen kalay ustası Cengiz Dirikurt ve eşi Nurten Dirikurt, kaybolmaya yüz tutan mesleklerini büyük bir aşkla sürdürüyor. Yalova'dan yola çıkıp, dede meslekleri kalaycılığı yapmak için şehir şehir gezen Dirikurt çiftinin, son durağı Sinop oldu. Çift, sokak aralarında kurdukları tezgahta, ev ve iş yerlerinden aldıkları bakır tencere, tepsi, cezve ile tabakları, kalay yöntemiyle temizliyor. El ele verip, mesleklerini sürdürerek geçimlerini sağlayan çiftin, özverili çalışması, görenlerin de beğenisi kazanıyor.

'EN AZ 30 YIL DAHA DEVAM EDER'

Kalaycılıkta dördüncü kuşak olduğunu ifade eden Cengiz Dirikurt, Bu meslek dede mesleği ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bizden sonra kimse bu işi yapmaz. Sinop'a geldik, yoğun ilgiyle karşılaştık. Teşekkür ederiz. Kalaycılık bizim için ölmedi. En az 30 yıl daha devam eder. Birçok şehre gidiyoruz, ekmeğimizi çıkartıyoruz. Vatandaşlar bize yoğun ilgi gösteriyor dedi.

'İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Dedelerinden miras kalan mesleği yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Nurten Dirikurt ise Yalova'dan geliyoruz, birçok şehre gidiyoruz. Belli başlı köylerimiz var, sezonluk olarak oralara da gidiyoruz diye konuştu.

'HEM ŞAŞIRDIM HEM DE MUTLU OLDUM'

Dedesinden kalma eşyaları kalaylatan Sinoplu Halit Çakır, sokakta kalaycıları görünce hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu belirtti. Çakır, Dedemden kalma çorba tasımız ve cezvemiz vardı. Kalay ustalarını görünce hemen kalaylattım. Ustamızın ellerine sağlık, bu mesleğin ölmediğini görmek bizi de mutlu etti dedi.