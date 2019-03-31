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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 36.386Açılan Sandık : 20Açılan Sandık Oranı : % 17,7Kullanılan Oy : 5.315Geçerli Oy : 5.161Katılım Oranı : % 14,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPBARIŞ AYHAN% 56,252.903AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,282.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|113
|Toplam Seçmen
| :
|36.386
|Açılan Sandık
| :
|20
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 17,7
|Kullanılan Oy
| :
|5.315
|Geçerli Oy
| :
|5.161
|Katılım Oranı
| :
|% 14,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BARIŞ AYHAN
|% 56,25
|2.903
|AK PARTİ
|ALİ ÇÖPCÜ
|% 40,28
|2.079
|DİĞER
|% 1,71
|88
|METE ÇAĞDAŞ
|METE ÇAĞDAŞ
|% 0,78
|40
|SAADET PARTİSİ
|SEFA YALIN
|% 0,52
|27
|DSP
|AHMET NUR CEYLANLI
|% 0,17
|9
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,12
|6
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,1
|5
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,08
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYANCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
BOYABAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 65
|Katılım Oranı
| :
|% 79,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEFİK ÇAKICI
|% 51,37
|5.205
|İYİ PARTİ
|HASAN KARA
|% 41,09
|4.164
|MHP
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 7,54
|764
DİKMEN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20
|Katılım Oranı
| :
|% 79,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAİM İSTANBULLU
|% 51,52
|68
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 47,73
|63
|MHP
|HAKAN AKGÜN
|% 0,76
|1
DURAĞAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,89
|Katılım Oranı
| :
|% 81,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KILIÇASLAN
|% 47,44
|1.113
|MHP
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 47,27
|1.109
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,64
|62
|İYİ PARTİ
|ÜMİT DEMİR
|% 2,43
|57
|SAADET PARTİSİ
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|% 0,21
|5
ERFELEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,44
|Katılım Oranı
| :
|% 95,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 44,11
|401
|CHP
|MUZAFFER ŞİMŞEK
|% 43,01
|391
|DİĞER
|% 8,91
|81
|SALİH TÖNGEL
|SALİH TÖNGEL
|% 2,2
|20
|MHP
|ABDURRAHMAN GÜLEN
|% 0,66
|6
|BTP
|BURHAN TAK
|% 0,55
|5
|SAADET PARTİSİ
|YÜCEL TUNA
|% 0,33
|3
|DSP
|NECATİ YILDIRIM
|% 0,22
|2
GERZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 92,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVAT ŞENSOY
|% 44,34
|1.921
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 37,77
|1.636
|DİĞER
|% 13,62
|590
|MHP
|KERİM ULUSOY
|% 1,96
|85
|İYİ PARTİ
|CEMAL YILDIZ
|% 1,82
|79
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ YAVUZ
|% 0,48
|21
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 17,7
|Katılım Oranı
| :
|% 83,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BARIŞ AYHAN
|% 56,25
|2.903
|AK PARTİ
|ALİ ÇÖPCÜ
|% 40,28
|2.079
|DİĞER
|% 1,71
|88
|METE ÇAĞDAŞ
|METE ÇAĞDAŞ
|% 0,78
|40
|SAADET PARTİSİ
|SEFA YALIN
|% 0,52
|27
|DSP
|AHMET NUR CEYLANLI
|% 0,17
|9
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,12
|6
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,1
|5
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,08
|4
SARAYDÜZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 54,42
|154
|MHP
|İBRAHİM KANBER
|% 42,05
|119
|İYİ PARTİ
|KADİR ÇİÇEK
|% 2,83
|8
|SAADET PARTİSİ
|BASRİ BAŞ
|% 0,35
|1
|DİĞER
|% 0,35
|1
TÜRKELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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