Son Dakika Haberleri: Sinop Son

Sinop Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 36.386Açılan Sandık : 20Açılan Sandık Oranı : % 17,7Kullanılan Oy : 5.315Geçerli Oy : 5.161Katılım Oranı : % 14,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPBARIŞ AYHAN% 56,252.903AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,282.

Sinop Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 113
Toplam Seçmen : 36.386
Açılan Sandık : 20
Açılan Sandık Oranı : % 17,7
Kullanılan Oy : 5.315
Geçerli Oy : 5.161
Katılım Oranı : % 14,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBARIŞ AYHAN% 56,252.903
AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,282.079
DİĞER% 1,7188
METE ÇAĞDAŞMETE ÇAĞDAŞ% 0,7840
SAADET PARTİSİSEFA YALIN% 0,5227
DSPAHMET NUR CEYLANLI% 0,179
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,126
DPORHAN SARI% 0,15
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,084
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 79,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEFİK ÇAKICI% 51,375.205
İYİ PARTİHASAN KARA% 41,094.164
MHPŞÜKRÜ KAYA% 7,54764
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 79,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAİM İSTANBULLU% 51,5268
AK PARTİADNAN ACAR% 47,7363
MHPHAKAN AKGÜN% 0,761
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 57,89
Katılım Oranı : % 81,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KILIÇASLAN% 47,441.113
MHPFEHMİ DALKILIÇ% 47,271.109
CHPMUSTAFA EKER% 2,6462
İYİ PARTİÜMİT DEMİR% 2,4357
SAADET PARTİSİNECATİ ÇÖRDÜKÇÜ% 0,215
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 95,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 44,11401
CHPMUZAFFER ŞİMŞEK% 43,01391
DİĞER% 8,9181
SALİH TÖNGELSALİH TÖNGEL% 2,220
MHPABDURRAHMAN GÜLEN% 0,666
BTPBURHAN TAK% 0,555
SAADET PARTİSİYÜCEL TUNA% 0,333
DSPNECATİ YILDIRIM% 0,222
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 92,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVAT ŞENSOY% 44,341.921
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 37,771.636
DİĞER% 13,62590
MHPKERİM ULUSOY% 1,9685
İYİ PARTİCEMAL YILDIZ% 1,8279
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ YAVUZ% 0,4821
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 17,7
Katılım Oranı : % 83,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBARIŞ AYHAN% 56,252.903
AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,282.079
DİĞER% 1,7188
METE ÇAĞDAŞMETE ÇAĞDAŞ% 0,7840
SAADET PARTİSİSEFA YALIN% 0,5227
DSPAHMET NUR CEYLANLI% 0,179
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,126
DPORHAN SARI% 0,15
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,084
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 91,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN PEKER% 54,42154
MHPİBRAHİM KANBER% 42,05119
İYİ PARTİKADİR ÇİÇEK% 2,838
SAADET PARTİSİBASRİ BAŞ% 0,351
DİĞER% 0,351
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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