Son Dakika Haberleri: Sinop Son

Sinop Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 36.386Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 40,71Kullanılan Oy : 12.225Geçerli Oy : 11.868Katılım Oranı : % 83,13PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPBARIŞ AYHAN% 55,816.624AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,654.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 113
Toplam Seçmen : 36.386
Açılan Sandık : 46
Açılan Sandık Oranı : % 40,71
Kullanılan Oy : 12.225
Geçerli Oy : 11.868
Katılım Oranı : % 83,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBARIŞ AYHAN% 55,816.624
AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,654.824
DİĞER% 1,54183
SAADET PARTİSİSEFA YALIN% 0,7690
METE ÇAĞDAŞMETE ÇAĞDAŞ% 0,783
DSPAHMET NUR CEYLANLI% 0,1619
DPORHAN SARI% 0,1316
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,1214
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,0810
TKPCAZIM AKRAY% 0,045
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 98,33
Katılım Oranı : % 79,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEFİK ÇAKICI% 51,877.947
İYİ PARTİHASAN KARA% 40,686.232
MHPŞÜKRÜ KAYA% 7,451.141
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 79,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAİM İSTANBULLU% 51,5268
AK PARTİADNAN ACAR% 47,7363
MHPHAKAN AKGÜN% 0,761
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,74
Katılım Oranı : % 80,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFEHMİ DALKILIÇ% 48,161.919
AK PARTİAHMET KILIÇASLAN% 47,851.907
CHPMUSTAFA EKER% 2,4397
İYİ PARTİÜMİT DEMİR% 1,4357
SAADET PARTİSİNECATİ ÇÖRDÜKÇÜ% 0,135
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 92,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 45,19540
CHPMUZAFFER ŞİMŞEK% 43,35518
DİĞER% 6,7881
SALİH TÖNGELSALİH TÖNGEL% 2,8534
MHPABDURRAHMAN GÜLEN% 0,759
SAADET PARTİSİYÜCEL TUNA% 0,425
BTPBURHAN TAK% 0,425
DSPNECATİ YILDIRIM% 0,253
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 92,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVAT ŞENSOY% 42,52.983
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 38,242.684
DİĞER% 15,131.062
İYİ PARTİCEMAL YILDIZ% 1,91134
MHPKERİM ULUSOY% 1,87131
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ YAVUZ% 0,3323
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,011
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 91,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN PEKER% 54,42154
MHPİBRAHİM KANBER% 42,05119
İYİ PARTİKADİR ÇİÇEK% 2,838
SAADET PARTİSİBASRİ BAŞ% 0,351
DİĞER% 0,351
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 6,67
Katılım Oranı : % 76,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 63,93140
MHPHALİL DİLEK ÖZCAN% 35,6278
SAADET PARTİSİİSMAİL ÖZCAN% 0,461

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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