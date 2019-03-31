Sinop Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 36.386Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 40,71Kullanılan Oy : 12.225Geçerli Oy : 11.868Katılım Oranı : % 83,13PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPBARIŞ AYHAN% 55,816.624AK PARTİALİ ÇÖPCÜ% 40,654.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|113
|Toplam Seçmen
| :
|36.386
|Açılan Sandık
| :
|46
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40,71
|Kullanılan Oy
| :
|12.225
|Geçerli Oy
| :
|11.868
|Katılım Oranı
| :
|% 83,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BARIŞ AYHAN
|% 55,81
|6.624
|AK PARTİ
|ALİ ÇÖPCÜ
|% 40,65
|4.824
|DİĞER
|% 1,54
|183
|SAADET PARTİSİ
|SEFA YALIN
|% 0,76
|90
|METE ÇAĞDAŞ
|METE ÇAĞDAŞ
|% 0,7
|83
|DSP
|AHMET NUR CEYLANLI
|% 0,16
|19
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,13
|16
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,12
|14
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,08
|10
|TKP
|CAZIM AKRAY
|% 0,04
|5
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYANCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
BOYABAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,33
|Katılım Oranı
| :
|% 79,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEFİK ÇAKICI
|% 51,87
|7.947
|İYİ PARTİ
|HASAN KARA
|% 40,68
|6.232
|MHP
|ŞÜKRÜ KAYA
|% 7,45
|1.141
DİKMEN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20
|Katılım Oranı
| :
|% 79,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAİM İSTANBULLU
|% 51,52
|68
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 47,73
|63
|MHP
|HAKAN AKGÜN
|% 0,76
|1
DURAĞAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,74
|Katılım Oranı
| :
|% 80,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 48,16
|1.919
|AK PARTİ
|AHMET KILIÇASLAN
|% 47,85
|1.907
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,43
|97
|İYİ PARTİ
|ÜMİT DEMİR
|% 1,43
|57
|SAADET PARTİSİ
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|% 0,13
|5
ERFELEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 92,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 45,19
|540
|CHP
|MUZAFFER ŞİMŞEK
|% 43,35
|518
|DİĞER
|% 6,78
|81
|SALİH TÖNGEL
|SALİH TÖNGEL
|% 2,85
|34
|MHP
|ABDURRAHMAN GÜLEN
|% 0,75
|9
|SAADET PARTİSİ
|YÜCEL TUNA
|% 0,42
|5
|BTP
|BURHAN TAK
|% 0,42
|5
|DSP
|NECATİ YILDIRIM
|% 0,25
|3
GERZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 92,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVAT ŞENSOY
|% 42,5
|2.983
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 38,24
|2.684
|DİĞER
|% 15,13
|1.062
|İYİ PARTİ
|CEMAL YILDIZ
|% 1,91
|134
|MHP
|KERİM ULUSOY
|% 1,87
|131
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ YAVUZ
|% 0,33
|23
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,01
|1
SARAYDÜZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 91,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 54,42
|154
|MHP
|İBRAHİM KANBER
|% 42,05
|119
|İYİ PARTİ
|KADİR ÇİÇEK
|% 2,83
|8
|SAADET PARTİSİ
|BASRİ BAŞ
|% 0,35
|1
|DİĞER
|% 0,35
|1
TÜRKELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 6,67
|Katılım Oranı
| :
|% 76,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 63,93
|140
|MHP
|HALİL DİLEK ÖZCAN
|% 35,62
|78
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL ÖZCAN
|% 0,46
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu