Son Dakika Haberleri: SİNOP SU KANALINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
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SİNOP SU KANALINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

1 saat önce

SİNOP'un Erfelek ilçesinde sıkıştığı su kanalında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

SİNOP'un Erfelek ilçesinde sıkıştığı su kanalında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin Pazar Mahallesi'nde ailesiyle bayram ziyareti dönüşü evine giden Güryay Güzel, havlama sesi üzerine çevredeki su kanalında yavru köpeğin sıkışarak mahsur kaldığını fark etti. Güzel, kanalın bulunduğu noktaya yönelerek kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki bir evden aldığı kazma ile kanalın çevresini genişleten Güzel, çevredekilerin de yardımıyla yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan kurtarma anları ise büyük beğeni topladı. Kendisine yemek verilen ve çevrede bekleyen annesiyle buluşan sevimli köpek, bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
SİNOP SU KANALINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
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