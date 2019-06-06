SİNOP SU KANALINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
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SİNOP'un Erfelek ilçesinde sıkıştığı su kanalında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
SİNOP'un Erfelek
ilçesinde sıkıştığı su kanalında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin Pazar Mahallesi'nde ailesiyle bayram ziyareti dönüşü evine giden Güryay Güzel
, havlama sesi üzerine çevredeki su kanalında yavru köpeğin sıkışarak mahsur kaldığını fark etti. Güzel, kanalın bulunduğu noktaya yönelerek kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki bir evden aldığı kazma ile kanalın çevresini genişleten Güzel, çevredekilerin de yardımıyla yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan kurtarma anları ise büyük beğeni topladı. Kendisine yemek verilen ve çevrede bekleyen annesiyle buluşan sevimli köpek, bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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