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Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu - Son Dakika

Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu

07.08.2021 15:17
Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu, System.String[]

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karakum sahiline meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Yaşar (65) yüzmek için Karakum sahiline geldi. Sabah iyi giden hava bir anda şiddetli rüzgara döndü. Denizde dev dalgalar oluşmasıyla, Nazım Yaşar da açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren Yaşar'ı kurtarabilmek için bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla denizden çıkarılan Yaşar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldı. Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİNOP

Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu
Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu

Boğulma, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 1 kişi denizde boğuldu - Son Dakika


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