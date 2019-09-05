Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
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Sinop'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

2 saat önce

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama, System.String[]

Sinop'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Sinop'ta Gazi Caddesi'nde önceki gece iki çocuk annesi Gülşah Karaduman'ın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden Görkem Ç., hastanedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Görkem Ç, çıkarıldığı mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Zanlı Barış Can Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Barış Can Ö. ile Görkem Ç. arasında önceki gece Gazi Caddesi'nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Görkem Ç.'nin arkadaşı iki çocuk annesi Gülşah Karaduman ile F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralanmıştı. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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