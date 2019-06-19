Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı
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Sinop'ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı

38 dakika önce

Sinop'ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı.

Sinop'ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı, System.String[]
Sinop'ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı.

Sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar tarafından, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 10 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakalandı.

Uzun zamandır rastlanılmayan, hatta nesli tükenmek üzere olan Karadeniz balığı 'minakop' yerel adıyla da 'kötek balığı' diye de biliniyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Sabah, Sinop, Güncel
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