Sinop'ta 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı
38 dakika önce
Sinop'ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
'ta nadir rastlanan 1.5 metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında minakop balığı yakalandı. Sabah
saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar tarafından, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 10 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakalandı.
Uzun zamandır rastlanılmayan, hatta nesli tükenmek üzere olan Karadeniz
balığı 'minakop' yerel adıyla da 'kötek balığı' diye de biliniyor. - SİNOP
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