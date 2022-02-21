10 yıl aradan sonra şeker pancarı ekimi yapılacak - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 10 yıl aradan sonra 500 dekar alanda yeniden şeker pancarı üretimi yapılacak.

Kastamonu Şeker Fabrikası yetkilileri, Boyabat ilçesinde ekim yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Fabrika yetkilileri, incelemelerinin ardından Boyabat Ziraat Odası'nda üreticilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 10 yıl aradan sonra bölgede tekrar şeker pancarı üretimi yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İki ilçede ilk etapta 500 dekar alanda üretime başlanacağına işaret eden Elmacı, "Allah nasip ederse şeker pancarı üretimine tekrar başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimize de bol kazançlar diliyorum." dedi.

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk ise Boyabat ve Saraydüzü'nün daha önceden şeker pancar ekimi bölgelerinden olduğunu anımsatarak, "2022 senesi için kota dağıtım sürecinde Boyabat'tan da pancar ekimiyle ilgili taleplerin gelmesi bizleri mutlu etti. Çiftçilerimizle sözleşmemizi imzaladık, hayırlı olsun." diye konuştu.