Sinop'ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı

29.03.2022 17:44
Sinop'ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı

Sinop'un Ayancık ilçesi İstefan Limanı'nda, ağ kurşunlarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesi İstefan Limanı'nda, ağ kurşunlarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyü İstefan Limanı'ndaki balıkçıların ağ kurşunlarını çalarak yaklaşık 100 bin lira değerinde zarara yol açılan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde belirledikleri 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, daha sonra Adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
İzmir'de düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı İzmir'de düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

Jandarma, Hisarcık, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:58:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement