Sinop'ta 11 gündür kayıp olan kişi bulundu
1 saat önce
Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.
Kentteki havalimanında çalışan ve 11 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Bakabala'ya (28), güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı.
Kent merkezinde emniyet ekiplerince bulunan Bakabala, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var