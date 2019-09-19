Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 11 gündür kayıp olan kişi bulundu
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Sinop'ta 11 gündür kayıp olan kişi bulundu

1 saat önce

Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.

Sinop'ta 11 gündür kayıp olan kişi bulundu, System.String[]

Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.


Kentteki havalimanında çalışan ve 11 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Bakabala'ya (28), güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı.

Kent merkezinde emniyet ekiplerince bulunan Bakabala, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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