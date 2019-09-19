Sinop'ta 11 gündür kayıp olan kişi bulundu

Kentteki havalimanında çalışan ve 11 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Bakabala'ya (28), güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı.

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