Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

04.06.2022 16:52
Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta serinlemek için denize giren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'ta serinlemek için denize giren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.15'te Karakum mevkisinde serinlemek için denize giren yabancı uyruklu 11 yaşındaki M.H. suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu esnada bölgede olan bir vatandaş durumu fark etti. Vatandaşın durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 11 yaşındaki M.H.'ye müdahale etti.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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