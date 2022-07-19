İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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