Sinop'ta 112'ye gelen çağrıların dörtte üçü gereksiz - Son Dakika
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Sinop'ta 112'ye gelen çağrıların dörtte üçü gereksiz

30.06.2022 11:29
Sinop'ta 112'ye gelen çağrıların dörtte üçü gereksiz

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'ne son bir yılda gelen 241 bin çağrıdan sadece yüzde 25'inin gerçek ihtiyaç çağrısı, yüzde 75'i asılsız ve gereksiz aramalardan oluştuğu tespit edildi.

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'ne son bir yılda gelen 241 bin çağrıdan sadece yüzde 25'inin gerçek ihtiyaç çağrısı, yüzde 75'i asılsız ve gereksiz aramalardan oluştuğu tespit edildi.

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 26 Haziran 2021'de hizmete açılan ve bir yılını tamamlayan birime gelen çağrı sayısını açıkladı. Sinop'ta 112'ye gelen 241 bin 427 çağrının sadece 60 bin 951'inin asıl ihtiyaç çağrısı olduğu, 180 bin 476'sının asılsız, bilgi, danışma ve gereksiz aramalardan oluştuğu tespit edildi. Buna göre çağrıların yüzde 75'inin gereksiz arama olduğu belirtildi.

"PİN kodunu öğrenmek isteyen bile arıyor"

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Necdet Yaman, geçirdikleri bir yıllı süre zarfında yaklaşık her 4 çağrıdan sadece birinin gerçek ihtiyaç araması olduğunun altını çizerek, "Görüyoruz ki acil yardım çağrılarının dışında çok fazla asılsız ve gereksiz çağrılara muhatap olmaktayız. Hastane randevusu almak isteyen, telefon numarası sormak isteyen, PİN kodunu öğrenmek isteyen birçok vatandaşımız 112 acil çağrı merkezimizi arıyor. Sim kartsız cep telefonlarından da aranabildiği için aileler oyalansın diye çocuklarımızın eline telefon veriyorlar ve çocuklarda 112'yi arayarak meşgul edebiliyor" diye konuştu.

"Bu tür aramaların önüne geçmeliyiz"

Acil yardıma ihtiyacı olan insanların kolaylıkla ulaşabilmeleri gereken hatta gelen çağrıların çeyreğinin sadece ihtiyaç çağrısı olduğundan asıl ihtiyacı olanların ulaşabilmesinde zorluk yaşanabileceğine değinen Yaman, "Bu tür aramaların önüne geçmeliyiz. Aranan numaralardan hatta sim kartsız telefonlardan yapılan aramalardan İMEİ numarası üzerinden kimlik tespiti yaparak Kabahatler Kanunu ile Valiliğimizce idari para cezaları uygulanmaktadır. Cezaya maruz kalmamak ve daha önemlisi can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi açısından vatandaşlarımızı daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Cep telefonlarında sim kart olmasa dahi kullanıcı bilgileri tespit edilerek cezai işlem uygulandığını belirten Yaman, Kabahatler Kanunu 42/A maddesi gereği 561 TL para cezası uygulandığını, tekrarı halinde cezanın iki katı olarak uygulanacağını, hakaret ve tehdit içerikli aramalar tespit edildiğinde cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 112'ye gelen çağrıların dörtte üçü gereksiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 112'ye gelen çağrıların dörtte üçü gereksiz - Son Dakika
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