Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu - Son Dakika
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Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu

12.04.2022 14:52
Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu

Sinop'ta, sağanak ve kar yağışının ardından 118 köy yolunda toprak kaymaları yaşandı.

Sinop'ta, sağanak ve kar yağışının ardından 118 köy yolunda toprak kaymaları yaşandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kent genelindeki 465 köy yolunun 118'inde heyelan nedeniyle hasar oluştuğu, yolların onarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da gazetecilere, heyelanların sebep olduğu zararın en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Bölgede zemin hareketliliğinin devam ettiğini dikkati çeken Çınkıl, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 40'ı büyük çapta toplam 118 köy yolunda heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bazı noktalarda hala zemin hareketliliği devam ediyor. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açıyoruz. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak sıkıntıları gidermiş olacağız."

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Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu
Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta 118 köy yolunda heyelan oluştu - Son Dakika


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