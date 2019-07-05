Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı
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Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı

48 dakika önce

Sinop açıklarında kıyı balıkçılarının ağına takılan dev levrek balığı görenleri şaşırttı.

Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı, System.String[]
Sinop açıklarında kıyı balıkçılarının ağına takılan dev levrek balığı görenleri şaşırttı.

Sinop'un Demirci köyü mevkisinde kıyı balıkçılarının ağına 12 kilo ağırlığında, 110 cm boyunda levrek balığı takıldı. Dev levreği görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. 20 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, levrek avcılığının son yıllarda giderek azaldığına dikkati çekti. Gündoğdu, zaman zaman nadir de olsa bu büyüklükte levrek avlandığını dile getirdi. Levreğin kilogram fiyatının yaklaşık 100 TL olduğunu belirten Gündoğdu, "Uzun aradan sonra bu büyüklükte bir levrek tezgahlara düştü. Vatandaşların tezgahta gördükleri balık ilgi uyandırdı. Levrek, kalite ve lezzet bakımından tartışmasız tercih sebebidir. Balık kültürü olanlar bu balığın kıymetini bilir. Bu büyüklükte bir balığı vatandaşlar almaz. Zaten bireysel alımlardan ziyade büyük restoranlar alım yapıyor. Bunun da hemen alıcısı çıktı zaten" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
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