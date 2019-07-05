Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı
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Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı

2 saat önce

Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı Kilosu 100 liradan satışa sunulduSİNOP - Sinop açıklarında kıyı balıkçılarının ağına takılan dev levrek balığı görenleri şaşırttı.

Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı
Kilosu 100 liradan satışa sunuldu
SİNOP - Sinop açıklarında kıyı balıkçılarının ağına takılan dev levrek balığı görenleri şaşırttı.
Sinop'un Demirci köyü mevkisinde kıyı balıkçılarının ağına 12 kilo ağırlığında, 110 cm boyunda levrek balığı takıldı. Dev levreği görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.
20 yıldan bu yana balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, levrek avcılığının son yıllarda giderek azaldığına dikkati çekti. Gündoğdu, zaman zaman nadir de olsa bu büyüklükte levrek avlandığını dile getirdi.
Levreğin kilogram fiyatının yaklaşık 100 TL olduğunu belirten Gündoğdu, "Uzun aradan sonra bu büyüklükte bir levrek tezgahlara düştü. Vatandaşların tezgahta gördükleri balık ilgi uyandırdı. Levrek, kalite ve lezzet bakımından tartışmasız tercih sebebidir. Balık kültürü olanlar bu balığın kıymetini bilir. Bu büyüklükte bir balığı vatandaşlar almaz. Zaten bireysel alımlardan ziyade büyük restoranlar alım yapıyor. Bunun da hemen alıcısı çıktı zaten" dedi.
Sinop'ta 12 kiloluk dev levrek yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
gündoğdu, sinop, Yerel
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