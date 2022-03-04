Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi

04.03.2022 11:04
Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreste yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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