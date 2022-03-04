Sinop'ta düzenlenen operasyonda 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreste yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika