Sinop'ta 136 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Sinop'ta 136 araç trafikten men edildi

14.05.2022 12:11
Sinop'ta 136 araç trafikten men edildi

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2022 yılı Nisan ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2022 yılı Nisan ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Nisan ayında 27 bin 621 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 136 aracın trafikten men edildiği, 23 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 820 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 383 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 21 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 76 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 138 kişiye muayene yaptırmamaktan, 15 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 91 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 193 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 44 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 2 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 564 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2022 yılının Nisan ayında yaşanan kazalarda, 43 kişinin yaralandığı, 34 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Nisan, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 136 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 136 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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