Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi
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Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

6 saat önce

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi, System.String[]
Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.
Eski otogar mevkisinde toplanan grup ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Sakarya Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca gruba Sinop Motosiklet ve Off-Road Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri üyeleri de araçlarıyla eşlik etti.
Vali Köksal Şakalar törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin vatanını sokakta bulmadığını 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.
Vatanı olmayanın dini, namusu, şerefi olamayacağına işaret eden Şakalar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dış güçlerin de desteğiyle Türkiye üzerinde kirli planlar yapmaya çalıştığını dile getirdi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimiyle bu ülke insanının vatanı için canını seve seve vereceğini bir kez daha gördüğünü ifade eden Şakalar, "Ben ülkesi, vatanı, toprağı için can veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.
Törene Belediye Başkan Vekili Aydın Hakan Sönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: AA
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