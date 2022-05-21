15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

21.05.2022 00:43

Hayatını kaybeden kişinin cesedinin hastanenin morguna kaldırılması SİNOP (AA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 yaşında çocuk, ormanlık alanda ölü bulundu.

Hayatını kaybeden kişinin cesedinin hastanenin morguna kaldırılması SİNOP (AA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 yaşında çocuk, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana götüren T.B'nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.B'nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.

15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

YORUMLAR
500
34 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu 34 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 01:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement