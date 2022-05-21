Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

İlçeye bağlı Binerli köyünde hayvanları ormanlık alana götüren T.B'nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

TÜFEKLE VURULMUŞ

Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. T.B.'nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.