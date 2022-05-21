Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

21.05.2022 11:31

Sinop'ta çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuk, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde bulunan tüfeğe el konulurken; çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Binerli köyünde hayvanları ormanlık alana götüren T.B'nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

TÜFEKLE VURULMUŞ

Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. T.B.'nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.

Hayvan otlatmaya giden 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
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Hayvanları otlatmaya giden 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu Hayvanları otlatmaya giden 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu 34 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu 34 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu
Kaynak: AA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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