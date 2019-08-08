Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 179 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta 179 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sinop'ta 179 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ayancık ilçesinde bir kişinin izinsiz uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen zanlının Söküçayırı köyündeki tarlasında yapılan aramalarda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirlerine el konulurken şüpheli M.İ. gözaltına alındı.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Adana'da kalpazan operasyonu Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:01:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 179 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]