Sinop'ta 179 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
2 saat önce
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalarını sürdüren Sinop İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ayancık
ilçesinde bir şahsın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin de katılımıyla, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlının Söküçayırı köyündeki tarlasında yapılan aramalarda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirlerine el konulurken şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu