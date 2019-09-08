Sinop'ta 18 yaşındaki genç denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu
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Sinop'ta 18 yaşındaki genç denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu -Arama çalışmaları sürüyorSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Sinop'ta 18 yaşındaki genç denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu
-Arama çalışmaları sürüyor
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı'yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gezmeye gelen ve ilçeye bağlı Ünlüce köyü Çamurca Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı'yı bulmak için havadan helikopter desteği ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı.
Kayıp gencin yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.
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