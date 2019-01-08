Sinop'ta 18 Yıl Sonra Hafız Yetişmesinin Gururu Yaşanıyor

Sinop
Müftüsü Hayri Çelik, il merkezinde 18 yıl sonra hafız yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki erkek Kur'an kurslarında yaşları 13 ila 20 arasındaki 18 öğrencinin hafızlıklarını tamamlayıp icazetlerini aldıklarını söyledi.
Hafızların içinde yaşı 13 olanların bulunmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Çelik, "Genç
kardeşlerimiz okuldaki derslerinde de oldukça başarılı. 13 yaşındaki Yusuf Eymen Kılıç 11 ayda, Yavuz Yanık 15 ayda hafızlığı tamamlayarak büyük başarı elde etti." dedi.
İl merkezinde 18 yıl aradan sonra hafız yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Hafızlık kolay bir iş değil. Çocuklarımız iki yıl boyunca geceleri gündüzlerine katarak hocalarının nezaretinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Her bir hafızımız bundan sonra birer kandil olup ilimizi aydınlatacak. Hafızlığa genelde küçük yaşlarda başlanıyor. Bu yaşlarda zihinler berrak oluyor. Yusuf Eymen Kılıç, Muhammet Rafet Çelik
, Burak Korkmaz ve Yavuz Yanık 13 yaşında hafız oldu. Tüm hafızlarımızın milletimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum."