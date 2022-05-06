Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı - Son Dakika
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Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı

06.05.2022 11:35

Sinop'un Boyabat ilçesinde üreticiler tarafından çeltik ekimine başlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde üreticiler tarafından çeltik ekimine başlandı.

İlçede 33 köyde 19 bin dekar alanda ekimine başlanan çeltikten bu yıl 18 bin ton ürün elde edilmesi planlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçede ekim öncesi üreticilere 20 ton çeltik tohumu dağıtıldığını söyledi.

Dağıtılan tohumların toprakla buluşmaya başladığını belirten Usta, "Hasat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimiz bu dönemde sıcaklığa çok dikkat etmeli. Su sıcaklığının 10 derecenin altındaki tarlada ekilecek tohum, verim düşüklüğüne yol açar. Hayırlı ve bereketli bir çeltik sezonu diliyorum." ifadesini kullandı.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ise yüksek üretim maliyetlerine rağmen topraklarını ekmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Çiftçilerin bazı sorunları bulunduğunu, devletten destek beklediklerini anlatan Elmacı, "Özellikle mazot ve gübre desteklerinin artmasını bizim için çok önemli. Bu yönde gerekli adımların atılması bizi mutlu eder. Üreticilerimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir sezon olur inşallah." dedi.

Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı
Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı
Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı
Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta 19 bin dekar alanda çeltik üretimine başlandı - Son Dakika
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