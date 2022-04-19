2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
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2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı

19.04.2022 13:04

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent (çiçek veya yaprak işlemeli süs), tarihi surlar önündeki binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent (çiçek veya yaprak işlemeli süs), tarihi surlar önündeki binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında tarihi surların önündeki binaların yıkımı devam ediyor. 16 Aralık 2021'de başlayan yıkımlar çerçevesinde bugüne kadar, arasında Sinop Belediyesine ait hizmet binasının da yer aldığı beş binanın yıkımı tamamlandı.

Tarihi kale surlarının turizme kazandırılması amaçlanan proje kapsamında yapıların yakılmasıyla, kale duvarına işlenmiş 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent de ortaya çıkarıldı.

Kale duvarına dört boğa başından oluşur şekilde işlenen kırlentin, antik çağda gücün sembolü olarak tasarlandığı tahmin ediliyor.

2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı
2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı

YORUMLAR
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Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı Sinop Kalesi'nin surlarında 2 bin 500 yıllık kırlent ortaya çıktı Son dakika kültür sanat: 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Antik Roma tiyatrosu yeniden değer kazanıyor Son dakika kültür sanat: 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Antik Roma tiyatrosu yeniden değer kazanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 bin 500 yıllık boğa başı figürlü kırlent gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika


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