Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2) - Son Dakika

Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2)
Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2) BOYABAT'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Sinop'ta Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2)
BOYABAT'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sinop'ta Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
DURAĞAN'DA YANGIN SÜRÜYOR
Durağan ilçesi Çatak ve Orta köyünde ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangında ise alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:53
Kaynak: DHA
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