Sinop'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutukladı.

Boyabat Bağlar Mahallesi'nde 5 Şubat'ta, aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.