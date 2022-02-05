Üye Girişi
2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

05.02.2022 19:27

Sinop'un Durağan ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde aile içi sorunlardan ötürü iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavgada, iki kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuncay D., hastanedeki tedavisinin ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada olayda hayatını kaybeden İbrahim K. ve amcası Şerafettin K.'nin cenazeleri, Durağan ilçesinde toprağa verildi.

Durağan ilçesinde 4 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, yaralanan Tuncay D. ise hastaneye kaldırılmıştı.

2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:47:34. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement