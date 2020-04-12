Sinop'ta 2 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'ta 2 köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 2 köy daha karantinaya alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 2 köy daha karantinaya alındı.
Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy'un başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüştü. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda Binerli ve Pehlivanlar köyleri karantina altına alındı. Toplantıda alınan kararla Boyabat ilçesinde toplam 5 köy karantina altına alınmış oldu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:55 Kaynak: İHA
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